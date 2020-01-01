"Делала подтяжки": Алла Пугачева рассказала о пластических операциях

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Алла Пугачева /instagram.com/alla_orfey/

Знаменитая певица Алла Пугачева в очередной раз удивила своих поклонников внешним видом. А теперь же сама она призналась, делали ли ей какие-либо пластические операции, в беседе с журналистами российского телеканала НТВ.

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Примадонна призналась, что пережила несколько легких вмешательств. "Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки", - рассказала Пугачева, указав, что изменениям придавались ее лоб и виски.

Алла Пугачева /instagram.com/alla_orfey/

"Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги", - добавила певица, отметив, что ей привозят из Израиля витамин Е, а также пользуется кремами.

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