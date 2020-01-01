Появились подробности о фильме Аладдин 2 от Disney

Поделись







Аладдин /Flickr

Нашумевший блокбастер от Disney Аладдин наконец-то получил официальное продолжение. Работа над сиквелом уже запущена, Андреа Берлофф и Джон Гэйтинс напишут сценарий, однако неизвестно, вернется ли в режиссерское кресло Гай Ричи.

Читай также: Disney установили новый исторический рекорд

О сюжете второй части также нет информации. Известно лишь то, что он будет повторять мультфильм Аладдин 2: Возвращение Джафара, а будет полностью оригинальным. К работе планируют вернуться Наоми Скотт и Мена Маскул, однако об участии в проекте Уилла Смита пока новостей нет.

Напомним, что фильм Аладдин вышел в прокат в 2019-ом году и собрал более 1-го миллиарда долларов. Дата выхода сиквела не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что Disney потребовали от школы $250 за благотворительный показ Короля Льва