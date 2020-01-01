Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь о ВИЧ-инфекции

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вДудь /Скриншот с YouTube

Популярный ведущий, блогер и журналист Юрий Дудь выпустил новый выпуск шоу вДудь. На этот у него не было интервью с одним гостем, а весь ролик он посвятил ВИЧ-инфекции в России. Однако он может стать важным и информативным и для жителей нашей страны, ведь Украина занимает одно из первых мест по количеству ВИЧ-инфицированных среди стран европейского региона.

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В почти что двухчасовом выпуске Юрий вместе с людьми, у которых он в ходе выпуска взял интервью, рассказал о том, как живут люди с ВИЧ и СПИД, чем отличаются эти заболевания, куда нужно идти, если инфекцию обнаружили, а также, какого это - быть в отношениях с ВИЧ-позитивным человеком, где брать таблетки и почему люди шарахаются, даже слыша об этой болезни. Кроме этого, в ролике рассказали, как можно заразиться ВИЧ, о заместительной терапии, о теориях заговора про ВИЧ и СПИД, о передаче ВИЧ, о сексуальном просвещении, а также сам Дудь сделал тест на ВИЧ и узнал результаты.

В комментариях зрители похвалили людей, которые придают огласке вышеупомянутую проблему, а также самого ведущего за то, что открыл глаза на многие вещи. Люди также отметили, что этот фильм должен увидеть каждый, и поделились своим опытом о попытках сделать тест на ВИЧ. Кроме этого, посмотревшие подчеркнули, что плюс выпусков вДудь в том, что в программе говорят об актуальных темах актуальным языком.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь про ВИЧ за сутки посмотрели более 5,7 миллионов человек, поставили 480 тысяч лайков и 10 тыс дизлайков. Ролик попал на 1-ое место в тренды украинского YouTube.

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