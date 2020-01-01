Неожиданно: Киану Ривз попал в украинский учебник по истории

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Киану Ривз /Getty Images

В украинском учебнике по всемирной истории 2018-го года выпуска, предназначенном для учеников 10-ых классов, внимательные читатели нашли кое-что необычное - на его страницы попал голливудский актер Киану Ривз. Но примечательно то, что там задействован образ актера из популярного мема под названием Здравствуй, пирожок или просто Грустный Киану.

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В учебнике, который написан кандидатом исторических наук Игорем Щупаком, на 58-ом странице обнаружили знаменитый снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке, датируемый 1932-ым год. Именно к нему прифотошопили актера. К слову, сам учебник рекомендован Министерством образования и науки, а также был издан за государственные деньги.

Напомним, что последним на данный момент вышедшим фильмом с Киану Ривзом стал боевик Джон Уик 3.

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