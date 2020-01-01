В России насмерть зарезали звезду Ералаша

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Убили звезду Ералаша /Facebook

В российском городе Волгограде произошла трагедия - убили парня Ивана, который был актером и звездой киножурнала Ералаш. Ему было всего 16 лет.

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Как сообщает издание Комсомольская правда, 29-го января началась драка между двумя молодыми людьми из-за того, что один зацепил плечом другого во время ходьбы. Иван сделал замечание и ударил парня в плечо. Во время разгоревшегося конфликта оппонент достал нож и нанес подростку удар в шею. Прохожие пытались ему помочь, а после он был доставлен в больницу, где и скончался.

Известно, что подозреваемому 20 лет и его уже задержали в квартире, где он пытался избавиться от следов преступления. Он признал вину и следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, предъявив обвинение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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