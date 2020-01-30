"Откачивали 16 часов": Скандальный блогер Давидыч чуть не погиб на съемках
Популярный и скандальный блогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили - настоящее имя) совсем недавно согласился принять участие в российском шоу Последниий герой. Для съемок он улетел на Филиппины, но там его состояние ухудшилось.
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В экстремальных условиях передачи Эрик решил еще и похудеть. Для этого он провел 36 часов вообще без еды, игнорировал все испытания и жару. Известно, что блогер страдает от сахарного диабета, а нагрузки привели к тому, что он без упал на землю и чуть ли не впал в кому. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
"Автоблогера откачивали 16 (!) часов, врачи диагностировали гипогликемию. Нехватка глюкозы могла привести к нарушениям работы мозга и смерти, но всё обошлось", - сказано в подписи к опубликованному видео.
Сам же Эрик Давидыч прокомментировал ситуацию так: "Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки". В данный момент его состояние в полном порядке.
Эрик Давидыч чуть не погиб во время съёмок "Последнего героя" на Филиппинах. Господин Китуашвили получил предложение сняться в известном шоу. Собрал вещички и двинул на остров. Невзирая на сахарный диабет, он собирался игнорить жару, всякие испытания и был даже 36 часов без еды. Давидыч нагрузки не выдержал, свалился посреди пальм и чуть было не впал в кому. Автоблогера откачивали 16 (!) часов, врачи диагностировали гипогликемию. Нехватка глюкозы могла привести к нарушениям работы мозга и смерти, но всё обошлось. "Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки", — вспоминает уже заметно посвежевший Эрик Давидыч. (Источник mash) Главное, чтобы не заставили приседать.
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