"Откачивали 16 часов": Скандальный блогер Давидыч чуть не погиб на съемках

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Эрик Давидыч /instagram.com/eric_davidich/

Популярный и скандальный блогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили - настоящее имя) совсем недавно согласился принять участие в российском шоу Последниий герой. Для съемок он улетел на Филиппины, но там его состояние ухудшилось.

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В экстремальных условиях передачи Эрик решил еще и похудеть. Для этого он провел 36 часов вообще без еды, игнорировал все испытания и жару. Известно, что блогер страдает от сахарного диабета, а нагрузки привели к тому, что он без упал на землю и чуть ли не впал в кому. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Автоблогера откачивали 16 (!) часов, врачи диагностировали гипогликемию. Нехватка глюкозы могла привести к нарушениям работы мозга и смерти, но всё обошлось", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Сам же Эрик Давидыч прокомментировал ситуацию так: "Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки". В данный момент его состояние в полном порядке.

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