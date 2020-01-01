Знаменитая DJ покончила с собой из-за несчастной любви

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Умерла Люси Стоун /instagram.com/djlucystone

Популярная британская диджейка Люси Стоун совершила самоубийство после того, как рассталась со своим бойфрендом. По информации издания The Mirror, прежде чем наложить на себя руки, она отправил несколько сообщений своим близким, в которых рассказала, что думает о суициде.

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Известно, что Стоун выпрыгнула с балкона 14-го этажа, мгновенно скончавшись от множественных травм. Ее тело распознали по татуировкам. Перед случившимся она рассталась со своим возлюбленным, с которым строила отношения на протяжении пяти лет. "Она искала утешение в работе, поэтому разрывалась между Британией и Эмиратами. Она была опустошена и истощена", - призналась ее подруга.

Стоит отметить, что произошла трагедия еще 4-го сентября, однако информацию о смерти звездной диджейки тщательно скрывали. Ее слушатели считали, что она взяла творческую паузу, но правда была раскрыта только сейчас.

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