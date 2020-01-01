Снова сорвался: Рэпера Гуфа положат в клинику из-за проблем с наркотиками

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Гуф /instagram.com/therealguf/

Популярный и скандальный рэпер Гуф (Алексей Долматов) неоднократно проводил время в больницах и за решеткой из-за проблем с тяжелыми наркотиками. На этот раз он улетел на отдых в Таиланд, куда были вынуждены прибыть его близкие люди в связи с тем, что ему снова требуется лечение.

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По информации Telegram-канала Super, Алексей во время своего отдыха потерял банковские карточки и телефон, из-за чего не выходил на связь. Его сестра и директор отправились в Таиланд, чтобы уже оттуда транспортировать его в израильскую или московскую наркоклинику, где он бывал уже неоднократно.

Кроме этого, совсем недавно Гуф продемонстрировал свое деструктивное поведение, вызвав на бой российского депутата Дмитрия Носову, который является олимпийским чемпионом по дзюдо. Рэпер обвинил того в том, что он разрушил его семью.

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