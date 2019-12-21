"Все выложилось": Алина Гросу засветила голую грудь на сцене

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Алина Гросу /instagram.com/alina_grosu/

Популярная украинская певица Алина Гросу уже неоднократно выкладывала снимки, в которых демонстрировала свои части тела. Однако на этот раз она оконфузилась во время недавнего своего выступления. Прямо на сцене у нее сползло платье, из-за чего полностью обнажилась грудь.

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Саму же Гросу это не засмущало, о чем свидетельствует то, что пикантное фото, на котором запечатлен момент казуса, она сама опубликовала в своем Instargram, подписав: "Так выкладывалась, что все выложилось". Кроме этого, она призвала своих фанатов делиться подобными ситуациями.

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