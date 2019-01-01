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Украинская порноактриса и бабушка-модель: Дурнев нашел парней для звезд

Вышел новый выпуск шоу Дурнев ищет парня
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Дурнев ищет парня
Дурнев ищет парня
/Скриншот с YouTube

На YouTube-канале украинского шоумена и блогера Алексея Дурнев вышел новый двенадцатый выпуск самого новейшего его проекта под названием Дурнев ищет парня. В нем он подбирает потенциальных женихов для популярных девушек, которые приходят к нему в гости.

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На этот раз в часовом ролике приняли участие бабушка-модель Ирина Лубенченко, журналистка и блогерша Олеся Медведева, а также порнозвезда из Украины Адель Асанти. Вместе с Алексеем все они обсудили предложенные им варианты женихов в приложении для знакомств, поговорили о своем сексуальном опыте, о предпочтениях в мужчинах, рассказали необычные интимные истории и подобрали девушку самому Дурневу.

Двенадцатый выпуск Дурнев ищет парня уже посмотрели 157 тысяч раз и поставили 10 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona и Джамала прокачали YouTube совместным клипом

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