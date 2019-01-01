Скандальный актер Андрей Панин попал в тюрьму

Об этом он рассказал в соцсети, но позже удалил пост

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Алексей Панин /instagram.com/actor_ap/

Популярный российский актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала, только теперь уже с более серьезными последствия. Как заявил он сам на видео, которое позже удалил со своего Instagram, он оказался за решеткой после съемок.

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"Меня отпустили из тюрьмы ленинградской. Я, честно говорят, очень счастлив. Потому что сижу в грузинском ресторане и слушаю свою любимую песню", - признался актер, сообщив, что произошло это после съемок с Татьяной Булановой для YouTube-шоу На игле. После этого он рассказал, что едет в Москву.

По данным СМИ, Панин поругался с таксистом и сломал ему в машине рычаг коробки передач. Также появилась информация, что после произошедшего актера под конвоем привезли в больницу, чтобы поставить капельницу. Однако пока неизвестно, связано ли его временное заключение с этим инцидентом.

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