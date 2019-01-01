Мишель Андраде и 13-й размер груди: Дурнев подобрал женихов для звезд

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Дурнев ищет парня /Скриншот с YouTube

Популярный украинский блогер и шоумен Алексей Дурнев совсем недавно представил на своем YouTube-канале новый выпуск шоу Дурнев ищет парня, в котором он подбирает женихов в Сети для звездных девушек. На этот раз гостьями стали певица Мишель Андраде, рэп-исполнительница KolyaOlya и обладательница 13-го размера груди Мила Кузнецова.

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Отдельно с каждой из приглашенных девушек Алексей обсудил их вкусы и предпочтения, которые будут учтены при поиске потенциального бойфренда в приложении для знакомств. Кроме этого, Дурнев обсудил с ними их личную жизнь, расставание с девственностью, выслушал различные истории, оценил парней, а также попытался подыскать девушку и себе.

Одиннадцатый выпуск юмористического шоу Дурнев ищет парня набрал 313 тысяч просмотров, 12 тыс лайков и менее тысячи дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев жестко высмеял нардепа Тищенко, Лесю Никитюк и порнозвезду