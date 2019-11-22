"Иди отсюда": Басков подрался с Крутым в минском аэропорту

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Николай Басков /instagram.com/nikolaibaskov

Знаменитые российские музыканты Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку прямо на полу аэропорта в Минске. Как можно понять из видео, которое опубликовал у себя в Instagram Сергей Лазарев, схватка артистов оказалась шуточной.

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На записи видно, как звезды уже упали на пол в схватке, а Николай заявляет Игорю, что подарит ему новый, вероятно, телефон, так как его мог повредиться в драке. Увидев снимающего все это Лазарева, Басков в шутку обратился и к нему: "Уйди отсюда, до****б". В ролике также можно увидеть Филиппа Киркорова.

Чуть позже Крутой на своей страничке поделился еще одним роликом, где признался, что стало причиной их "потасовки".

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