Как отреагировали зрители на нового гостя в шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

Спустя две недели с прошлого выпуска на YouTube-канале вДудь состоялась премьера свежего ролика. На этот раз гостей Юрий Дудя, который дал большое интервью, стал американский ученый-астрофизик российского происхождения Константин Батыгин, который является автором гипотезы о Девятой планете Солнечной системы.

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Батыгин в ходе интервью рассказал о своей работе в Калтехе (Калифорния), о переезде в Америку, о встрече с будущей на то время женой, о своем образе, о музыкальной карьере, о Японии 90-ых, о теоретической астрофизике, о том, почему решил, что Девятая планета существует, о Плутоне, о поиске новой информации, о Гагарине, Илоне Маске и инопланетянах. Кроме этого, Константин озвучил, были ли американцы на Луне, поведал об изменении климата, а также признался, какими видами спорта занимается и сколько (примерно) зарабатывает.

Комментаторы назвали данное интервью одним из самых интереснейших за последнее время, я также призвали Дудя делать выпуски только с умными людьми. Зрители отметили, что было неожиданно интересно, а гостя назвали идеалом ученого. Кроме того, подписчики понадеялись, что именно таких выпусков будет выходить больше.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу вДудь с Константином Батыгиным за сутки посмотрели более 2,6 миллионов раз, поставили 177 тыс лайков и 4 тыс дизлайков. Интервью заняло 2-ое место в трендах YouTube.

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