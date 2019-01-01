"В тяжелом состоянии": Популярного американского рэпера подстрелили в шею

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Lil Reese /instagram.com/reesemoney300

Популярный рэпер из США Таварес Тейлор, известный под псевдонимом Lil Reese, принял участие в уличной перестрелке, в ходе которой получил пулевое ранение в шею. Артиста тайно доставили в больницу в очень тяжелом состояние, о чем сообщило издание ABC 7 Chicago.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей случившегося, узнав, что рэпера подобрал неизвестный мужчина. Кроме того, полицейские обнаружили автомобиль со следами крови, а, обзвонив местные больницы, узнали, что жертвой был Тейлор. В данный момент проводится расследование.

Стоит отметить, что Lil Reese ранее уже был обвинен в грабеже, нападении и хранении марихуаны.

Ранее сообщалось о том, что в Москве обстреляли автомобиль с киевским рэпером