Как отреагировали соцсети на второй полуфинал Лиги Смеха

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Лига Смеха - второй полуфинал /Скриншот с YouTube

В Сети появиля новый выпуск юмористического шоу Лига Смеха, который уже стал вторым полуфиналом. В прошлый раз стало известно, что первыми финалистами стали Ветераны Космических Войск, а в этот раз за место в финале поборолись команды Днепр и Наш Формат.

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Темой игры снова стали популярные тандемы. Нашему Формату с Юрием Ткачом достались Бэтмен и Робин, а Днепру с тренером-джокером, которым стал Дмитрий Танкович, пришлось воплотить на сцене образы Бонни и Клайда. Команды показали тематические полотна, поучаствовали в музыкальном баттле, спародировали шоу Свобода Слова и Битва Экстрасенсов, а также посоревновались в танцах. По итогу конкурса вторыми финалистами стала команда Наш Формат, а Днепр покинули игру.

Зрители в комментариях пожаловались на решение судьи Ольги Поляковой, которое повлияло на проигрыш одних, а также раскритиковали команду, прошедшую в финал. Некоторые даже заявили, что не будут продолжать смотреть шоу, однако все же похвалили выступление команды Днепр. Все же другим комментаторам исход игры показался правильным.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Второй полуфинал Лиги Смеха набрал на YouTube более 1 миллиона просмотров, а также попал на 1-ое место в тренды видеохостинга.

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