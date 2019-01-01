Как отреагировали соцсети на второй полуфинал Лиги Смеха
В Сети появиля новый выпуск юмористического шоу Лига Смеха, который уже стал вторым полуфиналом. В прошлый раз стало известно, что первыми финалистами стали Ветераны Космических Войск, а в этот раз за место в финале поборолись команды Днепр и Наш Формат.
Читай также: Как отреагировали соцсети на первый полуфинал Лиги Смеха
Темой игры снова стали популярные тандемы. Нашему Формату с Юрием Ткачом достались Бэтмен и Робин, а Днепру с тренером-джокером, которым стал Дмитрий Танкович, пришлось воплотить на сцене образы Бонни и Клайда. Команды показали тематические полотна, поучаствовали в музыкальном баттле, спародировали шоу Свобода Слова и Битва Экстрасенсов, а также посоревновались в танцах. По итогу конкурса вторыми финалистами стала команда Наш Формат, а Днепр покинули игру.
Зрители в комментариях пожаловались на решение судьи Ольги Поляковой, которое повлияло на проигрыш одних, а также раскритиковали команду, прошедшую в финал. Некоторые даже заявили, что не будут продолжать смотреть шоу, однако все же похвалили выступление команды Днепр. Все же другим комментаторам исход игры показался правильным.
Второй полуфинал Лиги Смеха набрал на YouTube более 1 миллиона просмотров, а также попал на 1-ое место в тренды видеохостинга.
Ранее сообщалось о том, что MARUV взорвала YouTube необычным клипом, снятым на Троещине