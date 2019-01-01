Как отреагировали соцсети на первый полуфинал Лиги Смеха

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Лига Смеха - полуфинал /facebook.com/ligasmeha/

Пятый сезон популярного юмористического шоу Лига Смеха от студии Квартал 95 постепенно движется к завершению. На этот раз в эфир вышел первый полуфинал, а темой игры стали знаменитые тандемы.

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За место в финале соперничали команды Ветераны Космических Войск со Станиславом Бокланом и 30+ с Гариком Бирчей. В ходе игры юмористы показали пародии на Дона Кихота, Тимона и Пумбу, шоу МастерШеф и Лото Забава. Кроме этого, они приняли участие в музыкальном баттле, а также в конце игры посоревновались в танцах. По решению судей, первыми финалистами сезона стали Ветераны Космических Войск.

Зрители в соцсетях похвалили Гарика Бирчу за искренность и честность, а также отметили, что на Станислава Боклана заметно повлияло сотрудничество с командой Воробушек. Кроме этого, фанаты похвалили саму игру, подчеркнув, что обе команды были наравне.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первый полуфинал пятого сезона Лиги Смеха набрал 1 миллион просмотров на YouTube, попав на 3-е место в украинских трендах.

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