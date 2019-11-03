Звезда сериала Школа и блогер из Чоткого Паца подрались в киевском клубе

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Даня Вегас и Антон Скуратов /instagram.com/daniel.vegas / instagram.com/skuratv

Двое популярных украинских блогеров, Антон Скуратов из проекта Чоткий Паца и Даня Вегас, известный по роли в сериале Школа на 1+1, в субботу, 2 ноября, подрались в одном из столичных ночных клубов. Об этом сообщило издание dtp.kiev.ua с видеозаписью произошедшего.

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Известно, что конфликт начался в клубе, когда Вегас полез в драку со Скуратовым. Выяснение отношений продолжилось на улице. Кроме этого, появилась информация о том, что Антон попал в больницу с несколькими травмами. Однако она была опровергнута.

В своем Instagram звезда Школы заявил, что у него проблемы в личной жизни, из-за которых он легко срывается. А Скуратов в воскресенье прокомментировал инцидент так: "В целом странная ситуация произошла вчера. Да, я выпил. Но человек, с которым я вроде бы знакомый, устроил непонятный движ. Я в больнице не был. Со мной все хорошо".

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