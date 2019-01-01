"Угрожал лицам под охраной": В США допросили Эминема из-за критики Трампа

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Эминем /Getty Images

Знаменитого американского рэпера Брюса Маршала Мэзэрса, более известного под псевдонимом Эминем, на днях допросила Секретная служба США. Сообщается, что причиной этому стали негативные строки артиста в адрес президента Дональда Трампа.

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Издания Buzzfeed отмечает, что поводом для беседы с Эминемом стали угрозы в адрес Трампа и его дочери Иванки. В треке Framed музыкант назвал президента США Дональдом Даком, жестко прошелся по его семье, а также, по словам спецслужбы, вел себя "неприемлемо" и "угрожал лицам под охраной".

Стоит отметить, что артист уже упоминал о подобном допросе в 2018-го году в песне The Ringer. Эминем является противником Дональда Трампа и неоднократно критиковал его в своих социальных сетях, композициях и на концертах.

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