В Москве обстреляли автомобиль с киевским рэпером из Black Star

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Pabl.A /instagram.com/pabl.a.1/

Популярный хип-хоп-артист из Киева Pabl.A (Александр Павлов - наст. имя), который в данный момент является участником лейбла Тимати Black Star, в воскресенье, 20 октября, попал под обстрел.

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Сообщается, что исполнитель находился в своем автомобиле в Москве вместе со своей девушкой, когда неизвестные напали на него спустя несколько минут после того, как он отъехал от своего места жительства. Злоумышленники совершили несколько выстрелов по транспортному средству, в результате чего было разбито левое переднее стекло.

Стоит отметить, что пара не получила никаких повреждений. Александр также написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось о том, что украинский рэпер выпустил мощный трек со Скриптонитом