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Ukraine WOW /Пресс-служба

Пролететь над Родиной-матерью, посмотреть в телескоп Николаевской астрономической обсерватории, увидеть оригиналы работ Малевича и Архипенко, узнать, как рождается янтарь и как выглядели первые серебряные гривны Киевской Руси, - все это можно будет сделать с 14 ноября, когда в Киеве откроется мультимедийная выставка Ukraine WOW.

Здесь каждый желающий отправится в путешествие по Украине, не выходя из Центрального железнодорожного вокзала. Проектом Ukraine WOW "Укрзалізниця" открывает новое выставочное пространство, помещение бывшего багажного отделения, которое не эксплуатировалось с 2000-х годов. Теперь это новая площадка свыше 3000 кв. м для выставок, конференций, показов мод. И все это - прямо в сердце украинской столицы.

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"Выставка Ukraine WOW призвана рассказать обо всем лучшем, что есть в Украине, и вдохновить украинцев больше путешествовать, - говорит Евгений Кравцов, глава правления ПАО "Укрзалізниця". - Центральный железнодорожный вокзал как нельзя лучше подходит для такой выставки, ведь каждый раз сюда приезжают и отсюда уезжают тысячи пассажиров. Следующие два месяца, здороваясь или прощаясь со столицей, украинцы и гости из-за рубежа смогут влюбиться в Украину и сказать: “Вау, какая она невероятная!”"

Ukraine WOW /Пресс-служба

Ukraine WOW - это семь смысловых блоков, которые знакомят зрителя с Украиной так, будто он путешествует по ней в поезде. От первых вау-пейзажей до запахов степи и шума моря. От стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного прямо в выставочном пространстве тоннеля любви. От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко. От уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко. От розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, позволяющей летать над Родиной-матерью, гулять по восстановленному Невицкому замку и увидеть изнутри "девятку" - самую мощную доменную печь в Европе. Кроме прочего это еще и возможность озвучить мультфильмы про выдающихся украинцев и посмотреть, как ткут прямо здесь, вживую, уникальные украинские гобелены.

География, промышленность, история и культура возникают и раскрываются перед зрителем.

Ukraine WOW - попытка заново открыть свою страну, еще раз убедиться в том, как она прекрасна. И, наконец, осознать, что Украина может быть вау только при одном условии: если ты - вау.

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Выставка откроется в новом выставочном пространстве, которое находится возле 14-го пути и платформы "Киев-Борисполь Экспресс".

Над созданием Ukraine WOW работает агентство Gres Todorchuk. Куратором проекта стала Ксения Малых. Дизайн Ukraine WOW разработало агентство Banda, авторы бренда Украины - Ukraine NOW. Мультимедийные инсталляции готовит команда Photinus. Среди многочисленных партнеров Ukraine WOW: Ukrainer, Depositphotos, "Книга-мандрівка. Україна", Expolight, музеи и частные учреждения.

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".

Когда: 14 ноября - 29 декабря (понедельник выходной), 11:00 – 20:00.

Вход: 50 грн.

Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на социальные проекты "Укрзалізниці".

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