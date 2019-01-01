Как отреагировали соцсети на новый выпуск Женского Квартала

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Женский Квартал /facebook.com/kvartal95

Популярное шоу Женский Квартал от студии Квартал 95 продолжает выходить в эфир, и этот раз на YouTube появилась запись очередного выступления проекта, в котором приняли участие Елена Кравец, звезды Лиги Смеха и участницы других юмористических программ.

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В свежем выпуске девушки и звездные гости показали номера, среди которых были пародии на Танцы со Звездами, вызов родителей в школу, история о царевне-лягушке и ее парне, спели романс худеющей женщины, а также пошутили об одежде девушек на первых свиданиях, коллекторах, мужьях жен, которые изменяют, и показали детские фото.

В комментариях зрители отметили то, что в выступлениях появилось больше парней, которые, по их мнению, делают номера лучше. Зрители похвалили некоторые номера, а также назвали данный выпуск лучшим и самым смешным из всего Женского Квартала. Однако некоторые все же выразили конструктивную критику, написав, каких номеров не хватает для шоу, и какие шутки уже им надоели.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Женского Квартала набрал 530 тысяч просмотров, заняв 35-ое место в трендах YouTube.

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