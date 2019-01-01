Солистка THE HARDKISS рассказала о личной жизни, социофобии и тусовке шоу-бизнеса

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Юлия Санина /instagram.com/the_hardkiss/

Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина стала новой гостьей на шоу Слава+ с ведущим Славой Деминым, которое выходит на YouTube. Артистка дала большое интервью, ответив на все поставленные вопросы.

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В ходе более, чем часового выпуска Юлия рассказала о том, как искала себя в музыке, об электропопе, о скандале с первым менеджментом группы, о работе над улучшением собственных выступлений, о приятных и негативных воспоминаниях, о пении под фонограмму, о корпоративах, на которых выступают The Hardkiss, а также об акустическом концерте. Кроме этого, она раскрыла один секрет, поведала о своей социофобии, о мнении о различных артистах, о своей личной жизни, о хайпе, о тусовке шоу-бизнеса и отказе "ложиться" под нее, об агитационных концертах, о хитах, а также о написании песен.

Интервью с Юлией Саниной на шоу Слава+ за сутки набрало 35 тысяч просмотров на YouTube.

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