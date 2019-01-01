Как отреагировали соцсети на нового гостя шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый выпуск шоу вДудь с журналистом Юрием Дудем. На этот раз это было классическое интервью, а гостем стал экономист Сергей Гуриев, который в 2013-ом году навсегда уехал из России.

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В ходе более, чем часового интервью Гуриев рассказал, в первую очередь, о том, почему все же покинул Россию, о следствии своего дела, образовании, плагиате в диссертации Путина, лучших университетах мира, фильме Он вам не Димон и об эмиграции в целом. Кроме этого, он поведал об экономике Америки и России, долларе, 90-ых, Крыме, самом умном человеке и многом другом.

"Великолепное интервью" - написали зрители, заявив, что посмотрели его на одном дыхании, а также отметив, что хотели бы видеть "у руля" таких людей, как Гуриев. Люди отметили, что получили много полезной информации из выпуска, похвалили гостя, подчеркнув, что его приятно слушать, а также написав, что у них "не вянут уши" от него.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Интервью с Сергеем Гуриевым на шоу вДудь за сутки набрало 3,5 миллионов просмотров 243 тысячи лайков, 8 тыс дизлайков, заняв 10-ое место в трендах YouTube.

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