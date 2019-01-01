"Где острые шутки?": Как отреагировали зрители на новый выпуск Вечернего Квартала

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Вечерний Квартал /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале студии Квартал 95 вышел новый выпуск шоу Вечерний Квартал из Одессы. В концерте снова поучаствовали главные участники проекта, а также новые актеры и приглашенные звезды, среди которых также были Потап и Виталий Козловский.

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За весь выпуск комики пошутили про чиновников, которые слушают Зеленского, про свадьбу Потапа и Каменских, про Юрия Ткача, про развод туристов в Одессе, про украинских политиков, про ситуации в борделе, а также про то, как президент смотрит новый Квартал. Кроме этого, на концерте с монологом выступил Валерий Жидков, а в конце была спета традиционная финальная песня.

Некоторые зрители после просмотра отметили, что считают юмор кварталовцев уже не таким, как раньше, а номер с чайками посчитали плагиатом. Люди посоветовали подтянуть номера, заметили, что стало мало острых шуток, а также подчеркнули некоторые ошибки в выступлении. Однако другие все же остались довольны, оценив шутки, а также выступления некоторых актеров.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Вечернего Квартала посмотрели 955 тысяч раз, а также он попал на 2-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высказался о Зеленском, ботах в соцсетях и Тищенко