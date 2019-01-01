На YouTube вышел Кубок Чемпионов Лиги Смеха: Реакция зрителей

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Лига Смеха - Кубок Чемпионов /instagram.com/ligasmeha/

Сразу после эфира на ТВ в Сети появилась запись одной из самых ожидаемых игр Лиги Смеха - Кубок Чемпионов. В нем поучаствовали команды, которые когда-либо становились чемпионами других игр, а также их звездные тренера.

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На этот раз в Одессе за Кубок Чемпионов шоу Лига Смеха сражались Загорецька с Юрием Горбуновым, Отдыхаем Вместе и Луганская сборная с Еленой Кравец, VIP Тернополь в Сергеем Сивохо, Стояновка с Ольгой Поляковой, а также Прозрачный гонщик с Игорем Ласточкиным. Уже в конце игры судьи определились с победителем и, стоит отметить, что вердикт каждого был однозначным.

По традиции, в комментариях люди сразу написали, кто им понравился больше всего. Большая часть хвалебных отзывов досталась именно Марку Куцевалову (Прозрачный гонщик). Зрители также рассказали в ком разочаровались, а Евгению Кошевому посоветовали не нервничать. Кроме этого, многие согласились с высказыванием Юрия Ткача о том, что это был один из лучших концертов Лиги Смеха.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Кубок Чемпионов Лиги Смеха занял 1-ое место в трендах YouTube, набрав 1,3 миллиона просмотров, 19 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали зрители на Летний кубок Лиги Смеха