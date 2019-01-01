Олег Винник снялся в российском клипе и попал в базу Миротворца

Поделись







Олег Винник /instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец Олег Винник совсем недавно оказался в центре скандала после того, как присоединился к акции под названием ВСЕММИР. Все дело в том, что данный проект организовала российская группа МИР 512.

Читай также: Фанаты Ляписа 98 сорвали концерт и вызвали полицию

Исполнитель снялся в клипе, где стал единственным, кто представил шоу-бизнес Украины. Кроме него там поучаствовали российские звезды, среди которых - Нона Гришаева, Владимир Познер, певица Валерия, Игорь Крутой и другие. Некоторые из них поддерживали аннексию Крыма, а также политику Владимира Путина.

На Винника сразу же после релиза ролика, где он исполнил несколько строчек из хита Молодая Волчица, обрушился шквал критики. Кроме того, певец даже попал в базу Миротворца по следующей причине: "Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #ВсемМир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину."

Читай также: Олег Винник помог на концерте сделать предложение руки и сердца

В комментарии пресс-службы артиста говорится: "Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов – как на национальном, так и на международном уровне. Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста".

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona рассказала о личной жизни, работе уборщицей и влиянии Децла