Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу Вечерний Квартал

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Вечерний Квартал /Скриншот с YouTube

В Сети состоялась премьера нового выпуска одного из самых популярных юмористических шоу страны от студии Квартал 95 - Вечерний Квартал. Месяц назад зрители могли посмотреть запись концерта из Одессы, а уже в этот раз появилась возможность насладиться шоу, которое было отснято в Турции.

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В выступлении поучаствовали все звезды Квартала, а также недавно присоединившиеся комики в лице Юрия Ткача, Владимира Мартынца и Игоря Ласточкина. Юмористы в этот раз показали номера, в которых представили свою версию Государства в Смартфоне от Зеленского, пошутили над отдыхом и над тем, как мужья пьют втайне от жен, над пьяными туристами, которых допрашивают полицейские в Турции, над Кличко и его мостом, а также пошутили про кумовей с проституткой и вспомнили о своих прошлогодних желаниях. И, конечно же, спели традиционную финальную песню.

Комментаторы сразу же отметили, что Юрий Ткач и Игорь Ласточкин отлично вписались в команду, похвалили Кошевого, который стал ведущим, однако вспомнили и о том, что некоторые показанные номера уже когда-то были в программе. Кто-то из зрителей раскритиковал и сам юмор комиков, а кому-то он наоборот пришелся по душе, хотя и показался неактуальным. Однако фанаты все же поблагодарили актеров студии, а также отметили номера, которые им понравились больше всего.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Вечернего Квартала из Турции уже посмотрели 868 тысяч раз, поставили 9,5 тыс лайков и 1 тыс дизлайков. Видео попало на 4-ое место в тренды YouTube.

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