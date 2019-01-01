Состоялась встреча школьников с мотивационным рэпером из США Wordsmith и Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой

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Как бороться с буллингом /Пресс-служба

Вчера, 18 сентября, в Киеве, в здании Американской Торговой Палаты (АСС) состоялась встреча украинских школьников с мотивационным рэпером из США Wordsmith (Энтони Паркер) и Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой.

В рамках встречи, организованной международной благотворительной организацией СОС "Детские Деревни Украина" американский гость прочитал лекцию о том, как правильно противостоять буллингу.

Как бороться с буллингом /Пресс-служба

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"В каждой стране мира есть буллинг, а люди чаще делятся на два типа-те, кто буллит, и те, кто подвергается буллингу. В любом случае, важно понять, что, причиняя другому неудобство, ты на самом деле, не становишься увереннее в себе или сильнее и смелее. Ты просто тратишь свое время на ненужные вещи, когда мог бы принести реальную пользу", - в частности, отметил Wordsmith.

По словам музыканта, тема буллинга сегодня актуальна не только для детей. Взрослые люди зачастую становятся буллерами, даже не подозревая об этом-распространяя сплетни или просто подвергая человека жесткой критике.

"Нужно иметь силу воли, чтобы запретить себе плохие поступки, удержать себя в рамках порядочности. В жизни есть много других прекрасных вещей и моментов. Не тратьте время на плохие привычки", - призвал рэпер и добавил: со временем люди понимают, что поступили плохо, когда буллили других, особенно если сами сталкиваются с травлей, когда вдруг кто-то оказывается сильнее.

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"Важно найти себе занятие по душе, стать профессионалом и так обрести уверенность в себе. Тогда не останется ни одной причины, чтобы буллить других. Но если все же вы подвергаетесь буллингу, постарайтесь спокойно реагировать и отвечать: твои слова меня не задевают, я занимаюсь тем, чем хочу и делаю это хорошо, и все равно добьюсь своей цели", - рекомендует Wordsmith.

Как бороться с буллингом /Пресс-служба

В свою очередь, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отметил: поскольку с буллингом так или иначе сталкивались все, тем более нельзя замалчивать эту проблему.

"С буллингом сталкивался почти каждый. Мы не должны скрывать эту проблему. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча с Энтони еще больше мотивирует детей работать в направлении противостояния буллингу. Ведь именно дети-те, кто может остановить это явление при поддержке взрослых. Именно они могут помочь взрослым сделать пространство школы безопасным", - резюмировал Кулеба.

Как бороться с буллингом /Пресс-служба

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Напомним, в прошлом году украинский парламент принял закон, которым определяется наказание за буллинг в виде штрафов, которые взыскиваются в судебном порядке.

Между тем, согласно статистике UNICEF, сегодня в Украине 90% детей являются буллерами, жертвами буллинга или свидетелями травли, из которых 50% предпочитают это скрывать.

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