Чоткий Паца показали, как снимали клип с LITTLE BIG

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Чоткий Паца и Little Big /Скриншот с YouTube

Не так давно популярный украинский юмористический проект Чоткий Паца представил новую пародию на клип LITTLE BIG - I'M OK, в которой также снялся и ее солист - Илья Прусикин. Видеоработа долгое время продержалась в тренды украинского YouTube, а теперь же блогеры представили бэкстейдж с ее съемок.

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В 12-минутном ролике участники Чоткого Паца показали, как они снимали разные сцены в разных локациях, как подготавливали и осуществляли весь съемочный процесс, а также какие "фишки" подготавливали в самой пародии. В видео появились и приглашенные звезды - блогеры из канала Magic Five, а также сам солист Little Big Илья Прусикин, который сыграл бездомного в одном эпизоде.

Бэкстейдж со съемок видеопародии Чоткого Паца на клип LITTLE BIG - I'M OK уже набрал более 600 тысяч просмотров, 60 тыс лайков и 1 тыс дизлайков. Ролик занял 25-ое место в трендах YouTube.

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