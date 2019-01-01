Как отреагировали соцсети на выпуск шоу вДудь о теракте в Беслане

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вДудь /скриншот с YouTube

После долгого перерыва на YouTube состоялась премьера нового выпуска шоу вДудь от журналиста Юрия Дудя. В этот раз вместо интервью ролик стал документальным, а его тема - теракт в Беслане, произошедший 15 лет назад.

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В трехчасовом видео Юрий пообщался с людьми, которые так или иначе связаны с той трагедией, показал, как сложилась их жизнь до недавних пор, а также поведал о деталях случившегося. В ролике большое количество интервью, документальных материалов, фактов и многого другого.

Зрители похвалили гостей выпуска, рассказав о них положительные вещи. Люди отметили, что, посмотрев этот фильм, они плакали, а также назвали его очень сильным и, возможно, лучшим за всю карьеру Дудя. В комментариях также подчеркнули самые "мощные" моменты выпуска, выразили Юрию уважение, поблагодарив его за проделанную работу, и рассказали о впечатлениях от увиденного.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

За сутки документальный фильм вДудь - Беслан. Помни набрал более 5 миллионов просмотров, 390 тыс лайков и 9,5 тыс дизлайков, попав на 2-ое место в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube вышла пародия на скандальный выпуск вДудь