Как отреагировали зрители на новый выпуск Женского Квартала

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Женский Квартал /Скриншот

Популярное юмористическое шоу Женский Квартал от студии Квартал 95 вернулось после долгого перерыва. На этот раз на YouTube появилась запись выступления в Турции, в котором приняли участие популярные юмористки во главе с Еленой Кравец, а также приглашенные звездные гости.

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Выпуск начался традиционной песней, после чего девушки шутили о мире, где женщинам все разрешено, о телеканале Женский Мир, об идеальных мужчинах, о барменах, а также представляли и другие юмористические номера со случаями в клинике диетологии, на романтическом ужине, а также в гарем. Среди приглашенных звезд на шоу были Настя Каменских и участники Improv Live Show Владимир Шумко и Валентин Михиенко.

Зрители неоднозначно отреагировали на свежий выпуск Женского Квартала. Некоторые написали, что довольны всем, отметив номера, которые понравились больше всего. Однако комментаторы также раскритиковали шоу, назвав его слабым и не смешным, а также подчеркнули, что разочаровались из-за гомофобных шуток, макияжа на девушках и пошлого юмора.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу Женский Квартал уже набрал 265 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Квартал 95 трогательно попрощался с Юзиком