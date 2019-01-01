Alyona Alyona номинирована на международную музыкальную премию

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Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала одной из номинанток на престижную международную музыкальную премию Anchor, которая проходит в Германии. Артистка поборется за то, чтобы получить награду за популяризацию украинского языка в своих треках.

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"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко под псевдонимом Alyona Alyona читает рэп на родном языке - украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. Alyona Alyona уже является образцом в Украине", - именно так ее описали на официальном сайте премии, добавив, что она является "украинской королевой музыки" и вспомнив, что рэперша ранее рботала кассиршей в магазине и воспитательницей в детском саду в селе Барышевка.

Напомним, что премию Anchor вручают молодым талантам. Музыкальные специалисты уже выбрали шесть номинантов из разных стран. Победителя определят во время музыкального фестиваля в Гамбурге, который пройдет с 18-го по 21-ое сентября.

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