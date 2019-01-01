"До свидания, друг": Квартал 95 трогательно попрощался с Юзиком

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Квартал 95 /kvartal95.com

Популярная студия Квартал 95 совсем недавно распрощалась еще с одним из своих актеров, который ушел в политику. Первым стал Владимир Зеленский, который ныне занимает пост президента Украины, а вторым - Юрий Корявченков, более известный под псевдонимом Юзик. Он теперь будет работать в парламенте.

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На одном из последних концертов Вечернего Квартала, прошедшего в Одессе, актеры выступали уже без Юрия, а сам он находился среди зрителей. Кварталовцы спели песню, посвященную ему, текст которой положен на мотив хита Bohemian Rhapsody легендарной группы Queen.

"Юзя, помашем вслед,

До свидания, друг и брат.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя Квартал

На 200 килограммов легче стал…", - именно так звучат строчки из юмористической, но трогательной композиции.

Квартал 95 /kvartal95.com

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Но выйти на сцену в последний раз Юрию Корявченкову все же пришлось, ведь бывшие коллеги позвали его присоединиться к ним во время исполнения финального номера. Сам же он признался, что испытывает положительные эмоции, хотя и чувствует грусть.

Напомним, что новые выпуски Вечернего Квартала выйдут 24-го и 31-го августа.

Ранее сообщалось о том, что звезды Квартала 95 спели песню для Зеленского