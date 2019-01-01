"Это освободило меня": Джордж Мартин высказался о финале Игры Престолов

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Джордж Р. Р. Мартин /Getty Images

Знаменитый писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор романов из цикла Песнь Льда и Пламени, совсем недавно рассказал о том, какое влияние на него оказала концовка сериала Игра Престолов, и как это отразится на последних двух книгах из цикла.

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Мартин признался, что выход новых эпизодов сериала не ускорял его работы, а тормозил ее. "Завершение сериала по-своему освободило меня. Теперь я могу работать в собственном темпе. Был момент, когда, стоило мне закончить книгу, я бы на пару лет опередил сериал. Стресс был невероятный", - резюмировал он.

Он также поведал, что недовольство зрителей концовкой Игры Престолов (и сама концовка тоже) не повлияет на сюжет книг, потому что, как он сам сообщил, "никому нельзя угодить". Кроме этого, он признался, что некоторые фанатские теории окажутся верны, а некоторые - наоборот. "Придется дождаться оставшихся книг, чтобы узнать правду", - подытожил Джордж Р. Р. Мартин.

Ранее сообщалось о том, что Софи Тернер рассказала о своей идеальной концовке Игры Престолов