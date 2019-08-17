Переключиться на мобильную версию

Александр Пономарев обвинил американца, который "украл" его песню

Певец рассказал о случае с плагиатом его хита
Поделись

Александр Пономарев
Александр Пономарев
/instagram.com/ponomaryovoleksandr

Популярный украинский певец Александр Пономарев рассказал в своем Instargram о недавнем случае с плагиатом, с которым столкнулся он сам. Все дело в том, что он уличил в воровстве песни американского исполнителя Артуро Черезо, который презентовал песню, один в один похожую на трек Варто чи ні.

Читай также: YouTube заблокировал хит группы KAZKA на две недели

"Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, так как качество предыдущей версии было не самым лучшим и после того началось, речь о песне #ялюблютількитебе! Конечно буду загонять этих воришек за синие облака, но сам прецедент, я в шоке (о комментариях в YouTube вообще молчу)", - рассказал Александр своим подписчикам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями ! Вже вдруге ! Пісню , яку я написав в 2004 році , виклав в YouTube , зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою і після того почалося 😅 мова про пісню #ялюблютількитебе ! Звичайно буду заганяти цих злодюжек за сині хмари , але ... сам прецедент, я в шоці ( про коментарі в YouTube взагалі мовчу ) 😜 #пономарьов #україна #song #foto #life #sea #love

Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Кроме того, Пономарев попросил фанатов оставить комментарии под песней Черезо в YouTube, а также жаловаться на нее в администрацию видеохостинга.

Ранее сообщалось о том, что Александр Пономарев представил трогательный клип

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Александр Пономарев песня плагиат уличил в плагиате Пономарев певец украинская музыка Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь