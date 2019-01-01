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"Буду всегда с тобой": Квартал 95 впервые высмеял президента Зеленского

Юмористы спели песню о Зеленском и показали миниатюру
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Квартал 95
Квартал 95
/instagram.com/kvartal95official

Знаменитый юмористический проект Вечерний Квартал от студии Квартал 95 в своем недавнем концерте в Одессе впервые пошутили над президентом Украины Владимиром Зеленским, который раньше был их лидером. Видео с выступления опубликовали на YouTube и Facebook.

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В одном из юмористических номеров Александр Пикалов спел песню про Зеленского и главу Администрации президента Андрея Богдана, а точнее - про их отношения. "Буду твоей водой, буду всегда с тобой, шепотом, за спиной, правой твоей рукой", - поется в композиции.

Также комики показали долгожданную миниатюру про нового президента, в котором его спародировал Юрий Великий.

Был показан и номер с пародией и на разговор Зеленского с Ангелой Меркель.

Стоит отметить, что запись данного концерта Вечернего Квартала должна выйти в эфир 24-го августа, в День Независимости Украины.

Ранее сообщалось о том, что Квартал 95 показали трогательные архивные фото

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Вечерний Квартал Квартал 95 Президент Зеленский Владимир Зеленский пародия на Зеленского Все теги
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