"Буду всегда с тобой": Квартал 95 впервые высмеял президента Зеленского
Знаменитый юмористический проект Вечерний Квартал от студии Квартал 95 в своем недавнем концерте в Одессе впервые пошутили над президентом Украины Владимиром Зеленским, который раньше был их лидером. Видео с выступления опубликовали на YouTube и Facebook.
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В одном из юмористических номеров Александр Пикалов спел песню про Зеленского и главу Администрации президента Андрея Богдана, а точнее - про их отношения. "Буду твоей водой, буду всегда с тобой, шепотом, за спиной, правой твоей рукой", - поется в композиции.
Также комики показали долгожданную миниатюру про нового президента, в котором его спародировал Юрий Великий.
«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.
Был показан и номер с пародией и на разговор Зеленского с Ангелой Меркель.
Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.
Стоит отметить, что запись данного концерта Вечернего Квартала должна выйти в эфир 24-го августа, в День Независимости Украины.
Ранее сообщалось о том, что Квартал 95 показали трогательные архивные фото