Майкл Щур ярко высмеял Гордона, Могилевскую и возращение Повалий

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

На YouTube-канале Телебачення Торонто состоялась премьера 35-го и финального в текущем сезоне выпуска популярного информационно-развлекательного шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром. На этот раз ведущие обсудили все важные темы за прошлую неделю - от политики до кино - и объявили об окончании сезона и отпуске, который продлится до сентября.

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В самом начале ролика Майкл высказался по поводу возвращения Таисии Повалий в Украину с концертом, подчеркнув, что та гастролировала по России, была против Майдана, прошла ВР от Партии Регионов, а ее слушателей назвал "аудиальными некрофилами". В выпуске поговорили и про интервью Дмитрия Гордона, в котором тот рассказал о сотрудничестве с ясновидящими и знаменитой лечебной пирамиде.

Ведущие к также рассказали о новых лицах в Раде, о купании в реках, о противостоянии ритуальных бюро под Киевом, о задержанном рэпере, о сравнении украинских городов с Европой и с известными курортами, а также о сериале Ведьмак от Netflix. Кроме этого, без внимания и не осталась Наталья Могилевская, которую высмеяли за то, что она съела лимон на камеру после того, как число ее подписчиков в Instagram выросло до 1 миллиона.

Тридцать пятый выпуск шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром набрал 210 тысяч просмотров и попал на 11-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур потроллил Зеленского за "хамство"