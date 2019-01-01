"Ведем переговоры": Организаторы Atlas Weekend прокомментировали арест хедлайнера

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Asap Rocky /Getty Images

Совсем недавно стало известно о том, что один главных хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019 Asap Rocky оказался за решеткой на целых две недели. Из-за этого его выступление оказалось под угрозой срыва, а организаторы мероприятия Дмитрий Сидоренко только теперь прокомментировал ситуацию.

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По его словам, адвокаты исполнителя подали в суд апелляцию, которую должны рассмотреть в течение 48 часов. Таким образом, 10 или 11 июля уже будет известно о том, выступил ли Rocky в Киеве, как того ожидают фанаты. Сидоренко отметил, что уже ведутся переговоры с артистами его уровня, которые смогли бы выступить на фестивале. "В крайнем случае, будет замена", - подытожил он.

Выступление Asap Rocky на Atlas Weekend запланировано на 13-ое июля. Представители рэпера не спешат отменять концерт.

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