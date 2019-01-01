Переключиться на мобильную версию

Дорофеева показала яркое видео со съемок Голос. Дети

Вышел новый выпуск DoDo VLOG
Поделись

Дорофеева показала влог с Голос. Дети
Дорофеева показала влог с Голос. Дети
/instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица и солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева выпустила новый DoDo VLOG на своем YouTube-канале. В нем она показала закулисье и съемки шоу Голос. Дети, в котором выступила одной из судей-тренеров.

Читай также: Победитель Голос. Дети порвал зал в суперфинале

В небольшом ролике звезда показала, как проходили репетиции с ее подопечными, а также то, как она их наставляла и в случае проигрыша подбадривала. Во влоге также можно увидеть часть съемок самого шоу, совместное времяпровождение с детьми и то, как Надя учила Александра Зазарашвили (победителя проекта) петь на украинском языке.

Новый DoDo VLOG с шоу Голос. Дети посмотрели 65 тысяч раз на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева шокировала фанатов, позвонив им лично

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Надя Дорофеева Время и Стекло DoDo VLOG Голос Дети YouTube тренды Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь