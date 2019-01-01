Один из лучших: Победитель Голос. Дети порвал зал в суперфинале
Седьмого июля состоялся суперфинал пятого сезона популярного шоу Голос. Дети, в котором победил 12-летний певец из Грузии Александр Зазарашвили из команды Время и Стекло. За него отдали большинство голосов в смс-голосовании, а кроме этого он смог покорить публику в зале своими выступлениями на всех этапах.
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Александр исполнил песню Нино Катамадзе Once In The Street в первом этапе суперфинала, чем обрадовал зрителей, которые провожали его овациями. После этого вместе с группой Время и Стекло он спел хит Кузьмы Скрябина Люди, як кораблі. А уже во втором этапе выступил с композицией All By Myself Селин Дион.
Зазарашвили вошел в ТОП лучших участников шоу Голос по всему миру. Он также получил главный приз - поездку во французский Диснейленд.
Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло взорвали Сеть треком Balensiaga