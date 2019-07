Один из лучших: Победитель Голос. Дети порвал зал в суперфинале

Поделись







Александр Зазарашвили одержал победу в Голос. Дети - 5 /Скриншот с YouTube

Седьмого июля состоялся суперфинал пятого сезона популярного шоу Голос. Дети, в котором победил 12-летний певец из Грузии Александр Зазарашвили из команды Время и Стекло. За него отдали большинство голосов в смс-голосовании, а кроме этого он смог покорить публику в зале своими выступлениями на всех этапах.

Александр исполнил песню Нино Катамадзе Once In The Street в первом этапе суперфинала, чем обрадовал зрителей, которые провожали его овациями. После этого вместе с группой Время и Стекло он спел хит Кузьмы Скрябина Люди, як кораблі. А уже во втором этапе выступил с композицией All By Myself Селин Дион.

Зазарашвили вошел в ТОП лучших участников шоу Голос по всему миру. Он также получил главный приз - поездку во французский Диснейленд.

