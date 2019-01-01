Надя Дорофеева шокировала фанатов, позвонив им лично

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Дорофеева выпустила новый влог /instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила новый выпуск DoDo VLOG на YouTube, в котором также принял участие популярный блогер ЯнГо (Ян Гордиенко). Вместе они решили сделать приятное подписчикам, лично созвонившись с ними.

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Известно, что поклонники сами оставляли свой номер телефона в комментариях, а звезды рандомно выбирали, с кем из них связаться. Так они позвонили владельцам фан-аккаунтов Дорофеевой в Instagram и другим фанатам, чем обрадовали их, растрогали и даже шокировали.

Новый DoDo VLOG с Яном Гордиенко набрал более 125 тысяч просмотров на YouTube за сутки.

Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева показала, как стильно одеться на 1 тысячу гривен