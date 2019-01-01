Юрий Шатунов перенес срочную операцию

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Шатунову сделали операцию /facebook.com/shatunov.yuriy

Популярный певец и экс-солист группы Ласковый Май Юрий Шатунов совсем недавно закончил свой гастрольный тур, после которого оказался в больнице в Москве. Именно там ему пришлось пережить экстренную операцию.

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Дело в том, что артист во время концертов простудился, но все переносил, будучи на ногах. Вскоре у него воспалился зуб, а после этого врачи диагностировали воспаление левой гайморовой пазухи, из-за чего Шатунов и лег на операционный стол под общим наркозом.

Представитель музыканта сделал заявление, что операция прошла успешно, однако Юрию придется еще побыть неделю в больнице, а после этого удалить зуб. Уже осенью он отправится в следующий тур.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Данилко рассказал о Евровидении, Зеленском и дружбе с Шатуновым