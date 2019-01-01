Ивлеева, Тищенко и Алина Гросу: Дурнев посмеялся над поведением звезд

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Юбилейный Дурнев смотрит сторис /Скриншот с YouTube

Украинские ведущий, блогер и шоумен Алексей Дурнев выпустил на своем YouTube-канале юбилейный тридцатый выпуск своего самого популярного шоу, которое называется Дурнев Смотрит Сторис.

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На этот раз в течение 44 минут Алексей потроллил многих звезд, в числе которых были и те, что еще не появлялись в рамках шоу - Настя Ивлеева и Алиса Гросу (и ее свадьба). Кроме них, ведущий посмотрел сторис Рамины из шоу Ходят Слухи, Елены Филоновой, Леси Никитюк, "мамы года" Сабины Мусиной и блогера Кирилла Скачкова. Не обошлось и без одного из главных героев программы Николая Тищенко, который, в свою очередь, упомянул в своем видео Дурнева. Все это было приправлено фирменным юмором и острыми шутками над знаменитостями.

Тридцатый выпуск программы Дурнев Смотрит Сторис за сутки набрал 225 тысяч просмотров на YouTube.

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