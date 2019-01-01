Матерный скандал: Лазарев прокомментировал новость о ссоре с Лободой

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Лазарев отреагировал на новость про скандал с Лободой /instagram.com/lazarevsergey

Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в России популярный певец Сергей Лазарев поссорился со Светланой Лободой. Сообщалось, что тот якобы выразил недовольство по поводу ее выступления с шестью песнями, а также обратился к исполнительнице со словами: "Ты что, о***ла? Типа самая крутая?". После этого фанаты обнаружили, что Лобода отписалась от Сергея в Instagram.

Светлана Лобода /instagram.com/lobodaofficial

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Однако совсем недавно Сергей Лазарев отреагировал в соцсетях на данную новость. "Вот это фантазия! Обожаю", - написал он в своей Instagram-сторис. Из этого можно сделать вывод, что конфликта между звездами не возникало, или же на самом деле он выглядел иначе. Следующую фотографию певец подписал словами "Злыдень Лазарев".

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