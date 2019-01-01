"Пересмотри свои клипы": Майкл Щур раскритиковал Олю Полякову

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /скриншот с YouTube

Популярное шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром и его соведущими вышло на YouTube с новым выпуском. В ролике традиционно рассказали о последних новостях, критикуя и высмеивая некоторые из них.

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Майкл Щур рассказал о новой политической партии Оли Поляковой, похвалив инициативу создать именно женскую партию, однако раскритиковав тот факт, что его организацией занимается именно эта певица. Ведущий обратил внимание на то, что артистка пожаловалась на негативное отношение к женщинам, подчеркнув, что она сама многое сделала для формирования образа "тупой блондинки", а также посоветовал ей пересмотреть свои клипы.

Кроме этого, в выпуске затронули темы возвращения Саакашвили в Украину, отыскали британского Олега Ляшко, высказали свою позицию по поводу ЛГБТ-сообщества, рассказали о случившемся в Ситуационной Комнате Администрации Президента, а также посоветовали к просмотру сериал Чернобыль от HBO.

Новый эпизод #@)₴?$0 набрал 215 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял противостояние Ляшко и Зеленского