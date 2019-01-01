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Дурнев ярко потроллил Руки-Базуки, Киевстонера и Волочкову

Шоумен и блогер представил новый выпуск Дурнев Смотрит Сторис
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Дурнев показал новый выпуск своего шоу
Дурнев показал новый выпуск своего шоу
/скриншот с YouTube

Украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев опубликовал новый выпуск своего популярного шоу Дурнев Смотрит Сторис. В этот раз он появился без звездных соведущих, но это не помешало ему в течение 50-ти минут обозревать видео знаменитостей и высмеивать их.

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На этот раз Алексей посмотрел и потроллил Instagram-сторис Киевстонера (который вместе с ним провел прошлый выпуск), Кирилла Терешина (Руки-Базуки) и девушку, снявшуюся у него в клипе, Анастасии Волочковой, Оли Цибульской, Виктории Бони, Елены Филоновой, Инстаграм-гадалки Лоран, Олега Монгола и других.  К слову, копируя видео последнего, Дурнев станцевал перед камерой для своих фанатов.

Двадцать седьмой выпуск Дурнев Смотрит Сторис за сутки посмотрели более 175 тысяч раз и поставили 19 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Николай Тищенко рассказал о Ревизоре, Дурневе и 90-ых

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