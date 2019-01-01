В Британии выйдет новое шоу с анимированным Путиным

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В шоу будет CGI-копия Путина /Кадр из шоу

Знаменитый британский канал BBC совсем скоро выпустит новое комедийное ток-шоу, которое носит название Сегодня ночью с Владимиром Путиным. Ведущим будет CGI-копия президента России, а к выходу подготовили уже два эпизода.

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В первой серии появится пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, а также журналист Джун Сарпонг. Во втором выпуске программу посетит Дебора Фрэнсис-Уайт, которая ведет подкаст о феминизме. Именно о правах женщин она и поговорит с анимированной версией Путина.

BBC также опубликовали промо-ролик шоу.

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