В Британии выйдет новое шоу с анимированным Путиным

Знаменитый британский канал BBC совсем скоро выпустит новое комедийное ток-шоу, которое носит название Сегодня ночью с Владимиром Путиным. Ведущим будет CGI-копия президента России, а к выходу подготовили уже два эпизода.

Читай также: Ксения Собчак взяла интервью у скандального режиссера Ларса фон Триера

В первой серии появится пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, а также журналист Джун Сарпонг. Во втором выпуске программу посетит Дебора Фрэнсис-Уайт, которая ведет подкаст о феминизме. Именно о правах женщин она и поговорит с анимированной версией Путина.

BBC также опубликовали промо-ролик шоу.

🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB