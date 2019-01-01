В Британии выйдет новое шоу с анимированным Путиным
Знаменитый британский канал BBC совсем скоро выпустит новое комедийное ток-шоу, которое носит название Сегодня ночью с Владимиром Путиным. Ведущим будет CGI-копия президента России, а к выходу подготовили уже два эпизода.
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В первой серии появится пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, а также журналист Джун Сарпонг. Во втором выпуске программу посетит Дебора Фрэнсис-Уайт, которая ведет подкаст о феминизме. Именно о правах женщин она и поговорит с анимированной версией Путина.
BBC также опубликовали промо-ролик шоу.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
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