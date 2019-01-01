Как отреагировали соцсети на первую игру новой Лиги Смеха

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Первый этап Лиги Смеха попал в тренды /Скриншот с YouTube

Не так давно на YouTube и на ТВ состоялась премьера первой игры пятого сезона украинского юмористического шоу Лига Смеха. В этот раз показали игру первой половины команд-участников вместе со своими звездными тренерами, а также назвали имя юмористов, которые выбыли из проекта.

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В первой части приняли участие юмористы из команд Днепр (с Игорем Ласточкиным), Я так и знала, Отдыхаем вместе, Дикий молодняк, Как по маслу, Сборная Кременчуга и Наш формат. Темой первой игры стали Неслучайные знакомства, а тренером-джокером стал популярный исполнитель Потап.

В социальных сетях зрители оценили выступления команд и назвали те, которые считают лучшими в игре, однако многие разошлись во мнениях о том, хорошо ли, что Отдыхаем вместе выступили вместе с Воробушком, а команду азербайджанцев раскритиковали за стереотипный юмор. Также фанаты оказались недовольны монтажом видео, а к тому же низко оценили выступление команды из Израиля и баттл в конце игры.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первую часть первого этапа Лиги Смеха посмотрели 1,1 миллион раз, поставили 11 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Видео заняло 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube показали закулисье Лиги Смеха