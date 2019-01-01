Чоткий Паца смешно показал, каким бы он был президентом

Поделись







Чоткий Паца показали своего президента Украины /Скриншот с YouTube

Популярный украинский проект Чоткий Паца продолжает выпускать юмористические видео помимо пародий на музыкальные клипы. В этот раз они показали одного из своих участников в роли президента Украины.

Читай также: Чоткий Паца взорвали YouTube пародией на громкий хит Big Baby Tape

В юмористическом ролике актеры показали несколько скетчей, фантазируя о том, что было бы, если бы обычный парень стал президентом страны. Так, он хвастается учительнице, что смог добиться многого, выбирает смешные мемы, просит отца забрать его с работы, играет в видеоигры, показывает необычных министров, вводит реформы по ЗНО, меняет гимн, встречается с президентом Америки, а также разрешает продажу алкоголя лицам до 18-ти лет. Кроме этого, он наказывает своего отца за то, что тот применил к нему силу, жалуется матери на главу МВФ, а к тому же зачитывает довольно необычное новогоднее поздравление.

Новое видео Чоткого Пацы вышло на канале VERTUHA и набрало 150 тысяч просмотров, а также 32 тысячи лайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца высмеяли тенденции Евровидения